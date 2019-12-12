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Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:58
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Kırmızı-beyazlı teknik adam, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen Sağlam, 3 kategoride en iyi fotoğrafı seçmekte zorlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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