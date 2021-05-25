Teknik direktör Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti
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Teknik direktör Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Fatih Altaylı, yargılandığı mahkemece, 'suçun yasal unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Fatih Altaylı, yargılandığı mahkemece, 'suçun yasal unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Fatih Altaylı ile taraf avukatları hazır bulundu. Son savunması sorulan Altaylı, "Herhangi bir hakaret söz konusu değildir. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Müşteki Abdullah Avcı'nın avukatı ise, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Fatih Altaylı'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra mütaalasını açıklayan savcı, hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı için beraat karar verilmesini istedi. Fatih Altaylı'nın avukatı Ömer Teker de "Mütalaa doğrultusunda karar verilsin" dedi. Mahkeme, Altaylı'yı 'suçun yasal unsurlarının oluşmadığını' belirterek, beraat ettirdi.

İDDİANAME

Gazeteci Fatih Altaylı, 7 Ekim'de 2019  televizyonda yayınlanan bir spor programında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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