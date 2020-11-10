Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

Trabzonsporlu taraftarların bekleyişi Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın gelişi Abdullah Avcı'ya çiçek takdimi Abdullah Avcı'nın kendini bekleyen araca binmesi TRABZON - Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı...