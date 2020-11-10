Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
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Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

10.11.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:21

Trabzonsporlu taraftarların bekleyişi Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın gelişi Abdullah Avcı'ya çiçek takdimi Abdullah Avcı'nın kendini bekleyen araca binmesi TRABZON - Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı...

Trabzonsporlu taraftarların bekleyişi

Trabzonspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın gelişi

Abdullah Avcı'ya çiçek takdimi

Abdullah Avcı'nın kendini bekleyen araca binmesi TRABZON - Trabzonspor ile teknik direktörlük görevi için 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı Trabzon'a geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi
Teknik direktör Abdullah Avcı Trabzon'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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