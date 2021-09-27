KUZKA'nın şehir tanımıyla ilgili başarılı projeler belli oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KUZKA'nın şehir tanımıyla ilgili başarılı projeler belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KUZKA'nın şehir tanımıyla ilgili başarılı projeler belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen 4. dönem projelerinin değerlendirme süreçleri tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" kapsamında başvurusu kabul edilen 4. dönem projelerinin değerlendirme süreçleri tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen "2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı" 4. dönem kapsamında başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu alınan ve değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunan 1 proje, ajans genel sekreterliğince onaylanarak destek almaya hak kazandı. Program kapsamında Kastamonu'nun Daday İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Müze Deneyimleri İyileştirilmesi/Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık Projesine" ajans tarafından teknik destek sağlanacak.

Daday'da kurulması planlanan Daday Eğitim Tarihi Müzesi'ne yönelik müzecilik alanında profesyonel danışmanlık desteğini kapsayan teknik destek, müzenin kuruluş aşamasında yapılması gerekenler, kurulması ve sonrasında hizmete sunulması süreçlerinin profesyonel olarak yürütülmesini içeriyor.

28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen 2021 Yılı Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı, 31 Ekim saat 18.00'e kadar başvuruya açık olacak. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KUZKA'nın şehir tanımıyla ilgili başarılı projeler belli oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:35:11. #1.17#