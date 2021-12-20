Teknik Delege Aday Başvuruları Başladı / Videolu

Teknik Delege Aday Başvuruları Başladı/ VideoluTeknik Delege Adaylarımızın 03 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru Formu ve videolarını td@tiesf. gov. tr adresine iletmeleri gerekmektedir. TIESF tarafından görevlendirilen teknik delegelerin harcırahları verilecek, yol masrafları karşılanacaktır. Bunu beğen Açıklaması

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