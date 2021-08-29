Teknik Cam Nerelerde Kullanılıyor? Utt'nin Bu Alandaki Konumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teknik Cam Nerelerde Kullanılıyor? Utt'nin Bu Alandaki Konumu

Wise.tv - Haberler | Ekonomi

UTT Kurucusu Recep Topçu, teknik camların nerelerde kullanıldığından ve UTT'nin bu alandaki konumundan söz etti.

UTT Kurucusu Recep Topçu, teknik camların nerelerde kullanıldığından ve UTT'nin bu alandaki konumundan söz etti.

Teknoloji geliştikçe teknik camlara ihtiyacın arttığını, özellikle yangın camlarına ihtiyacın arttığını, yardım yönetmeliği çıktıktan sonra binalarda yangına dayanıklı camların üretilmeye başlandığını belirtti.

Cam sektöründe teknik camın ihtiyacının artarak devam ettiğini, her cihazda cam olduğunu ve çok geniş bir yelpaze olduğunu ifade etti. Evlerde fırınlarda kullanılan camlar, şöminelerde kullanılan camlar, reaktörlerde kullanılan camlar, kurutma yapan camlar gibi hemen hemen her alanda cama ihtiyaç duyulduğunu, bu sektörün katlanarak büyüyeceğini ve gelişeceğini vurguladı.

UTT'nin Almanya'daki firmasının teknik camda önder bir firma olduğunu, çok geniş yelpaze ürünlerinin bulunduğunu, Türkiye'de de ofisi olduğunu ve buradan destek aldıklarını dile getiren Topçu, oradan aldıkları destekle bu sektörde çok ön planda olacaklarını belirtti.

Teknik Cam Nerelerde Kullanılıyor? Utt'nin Bu Alandaki Konumu

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mesut Akusta Celil Nalçakan
Spor Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Teknik Cam Nerelerde Kullanılıyor? Utt'nin Bu Alandaki Konumu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 02:07:07. #1.16#

title