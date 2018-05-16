İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu. Tramvay seferleri, Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılıyor.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu.
ÇAPA'DAKİ TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER AKSADI
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Pazartekke–Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapıldığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.