İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı

İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu. Tramvay seferleri, Pazartekke-Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapılıyor.

İstanbul'daki Bağcılar-Kabataş Tramvay Seferlerinde Aksama Yaşandı

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen teknik arıza seferlerde aksamaya neden oldu.

ÇAPA'DAKİ TEKNİK ARIZA NEDENİYLE SEFERLER AKSADI

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattının Çapa istasyonu bölgesinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferlerinin Pazartekke–Bağcılar, Fındıkzade-Kabataş arasında yapıldığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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