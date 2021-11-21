Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Marmaray seferleri normale döndü - Haberler
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Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Marmaray seferleri normale döndü

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Marmaray seferleri normale döndü

Marmaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle bir süre yapılamayan seferlerin normale döndüğü ve yolcu alımına başlandığı bildirildi.

Marmaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle bir süre yapılamayan seferlerin normale döndüğü ve yolcu alımına başlandığı bildirildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle saat 11.10'da işletmemiz geçici olarak durdurulmuştur. Arızaya teknik ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Olağan dışı bu aksama nedeniyle sayın yolcularımızdan özür dileriz." bilgisi verilmişti.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise Marmaray'da yaşanan teknik arızanın, ekiplerin çalışmaları ile saat 12.30 itibarıyla giderildiği ve tren seferlerinin normale döndüğü belirtildi.

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AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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