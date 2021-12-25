Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalanan 26 kişiye FETÖ tutuklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalanan 26 kişiye FETÖ tutuklaması

Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalanan 26 kişiye FETÖ tutuklaması
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ya da haklarında yargılamaları süren 26 kişi tutuklandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ya da haklarında yargılamaları süren 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında meslekten ihraç kaymakam, subay, polis ve öğretmenlerin de olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmada, 13 Türk hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan yakalama kararı bulunduğu, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği belirlendi. Yakalananlar, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerden 38'inin jandarmadaki işlemleri tamamlanırken, 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i ise haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

 FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu yüzlerce teröristin mal varlığı donduruldu! Aralarında tanınan isimler var

FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu yüzlerce teröristin mal varlığı donduruldu! Aralarında tanınan isimler var

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title