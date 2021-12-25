Tekneyle yurt dışına kaçarken yakalanan 26 kişiye FETÖ tutuklaması

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ya da haklarında yargılamaları süren 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında meslekten ihraç kaymakam, subay, polis ve öğretmenlerin de olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmada, 13 Türk hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan yakalama kararı bulunduğu, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği belirlendi. Yakalananlar, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerden 38'inin jandarmadaki işlemleri tamamlanırken, 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i ise haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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