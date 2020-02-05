Tekneyle midye kaçakçılığına 90 bin lira ceza
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Tekneyle midye kaçakçılığına 90 bin lira ceza

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 280 kilogram midyeyi, tekneyle Yunanistan'a götürmek isteyen 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

05.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:12
Tekneyle midye kaçakçılığına 90 bin lira ceza
EDİRNE'nin ilçesinde, 280 kilogram midyeyi, tekneyle Yunanistan'a götürmek isteyen 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 3 kişiye toplam 90 bin lira ceza kesildi.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında 3 kişi bulunan fiber tekneyi durdurdu. Teknede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istenilen 280 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Teknedeki 3 kişiye, 'Su Ürünleri Kanununa Muhalefet' suçundan 30'ar bin liradan toplam 90 bin lira para cezası verildi. Tekneye el konulurken, midyeler denize döküldü.


- Edirne
Kaynak: DHA
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