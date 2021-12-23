Tekneyle kaçmaya çalışan 51 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 3'ü Suriye uyrkulu, 54 kişi yakalandı. Yakalanan 51 Türk vatandaşının haklarında FETÖ üyeliğinden arama kararı bulunan ve mahkemeleri devam eden kişiler olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmada, 13 Türk vatandaşı hakkında 'FETÖ'ye üye olma' suçundan arama kararı bulunduğu, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği belirlendi.Yakalananlar, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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