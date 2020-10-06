Tekneyle birlikte yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
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Tekneyle birlikte yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

06.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 01:02
Tekneyle birlikte yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarda turistlere yönelik günübirlik lüks turlar düzenleyen tekneyle birlikte yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde açıklarda turistlere yönelik günübirlik lüks turlar düzenleyen tekneyle birlikte yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu. Dakikalarca tekneye eşlik eden yunuslar turistlerin ilgi odağı oldu.

İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek isteyen yabancı turistlerin tercihi olan tur tekneleri sezondaki seferlerini sürüyor. Alanya Marina'dan teknesiyle dura çıkan Kaptan Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarına geldiği sırada denizden 4 yunus da eşlik etti. Tekneyle yarışan yunusların bu anları kamerayla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluştururken, turistlerin de ilgi odağı oldu. Dakikalarca süren renkli görüntülerin ardından yunuslar mavi sularla izini kaybettirdi.

"Misafirlerimizin unutamayacakları bir an yaşamalarını sağlıyor"

Lüks teknenin kaptanı Turgay Meşe, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattıklarını söyledi. Meşe, "Alanya'mıza gelen yerli ve yabancı turistlere teknelerimizle tarihi şehri denizden görme imkanı sağlıyoruz. Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunus balıkları misafirlerimizin unutamayacakları bir an yaşamalarını sağlıyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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