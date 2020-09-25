Tekneyle Adilcevaz'a getirilen 7 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyünün Van Gölü sahilinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, Van'dan tekneyle bölgeye getirilen 4'ü Pakistan ve 3'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 7 kaçak göçmen ile Van Gölü'nden kaçakları tekneyle getiren 2 organizatörü yakalayarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ