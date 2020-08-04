Tekneyi su aldı, mahsur kalan 7 kişiyi sahil güvenlik kurtardı
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Tekneyi su aldı, mahsur kalan 7 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Tekneyi su aldı, mahsur kalan 7 kişiyi sahil güvenlik kurtardı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde teknelerini su alan 7 kişi karadan ulaşım olmayan koyda mahsur kaldı.

04.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:53

Tekneyi su aldı, mahsur kalan 7 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde teknelerini su alan 7 kişi karadan ulaşım olmayan koyda mahsur kaldı. Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Harekat Merkezi tarafından Değirmenağzı önlerinde bir teknenin su aldığı ve teknedeki 7 kişinin karadan ulaşım olmayan bir koyda mahsur kaldığı ve yardım taleplerinin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Özel teknenin yarı batık vaziyette olduğu ve çevresinde mahsur kalan 7 kişinin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Mahsur kalan 7 kişinin sağlık durumları iyi vaziyette kurtarılarak Kontrol Bot-207'e alınarak Zonguldak Limanı Sahil Güvenlik Rıhtımına getirildi. Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tekneyi su aldı, mahsur kalan 7 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Kaynak: İHA

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