Teknesiyle gölde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
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Teknesiyle gölde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

30.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:44
Teknesiyle gölde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri balık tutarken teknesiyle gölde mahsur kalan Eyüp Alparslan'ı kurtardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri balık tutarken teknesiyle gölde mahsur kalan Eyüp Alparslan'ı kurtardı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün akşam teknesiyle balık tutmak için Durusu Mahallesi Fener Gölü'ne açılan Eyüp Alparslan göldeki çamurlu suda saplanarak mahsur kaldı. Bir süre kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışan Eyüp Alparslan başarılı olamayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, mahsur kalan balıkçıyı saplandığı yerden kurtararak kıyıya çıkardı.

Ekiplere teşekkür eden Eyüp Alparslan, "Teknemle balık tutmak için açılmıştım. Çamurlu suya saplanınca itfaiyeden yardım istedim. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kumcağız

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