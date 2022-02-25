Teknesi karaya vuran balıkçının cansız bedeni bulundu (2) - Haberler

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Teknesi karaya vuran balıkçının cansız bedeni bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Teknesi karaya vuran balıkçının cansız bedeni bulundu (2)

CESEDİNE ULAŞILDIÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde, teknesi karaya vurmuş olarak bulunan balıkçı Mümin Sakin'in (66) cansız bedenine ulaşıldı.

ÇANAKKALE (DHA) - CESEDİNE ULAŞILDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde, teknesi karaya vurmuş olarak bulunan balıkçı Mümin Sakin'in (66) cansız bedenine ulaşıldı. Sakin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çanakkale, Güncel, Haberler

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