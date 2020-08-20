(teknesi çalışan kişi ile röportajla) MARMARA'DA MAHSUR KALAN KİŞİNİN TEKNEYİ ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI.
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(teknesi çalışan kişi ile röportajla) MARMARA'DA MAHSUR KALAN KİŞİNİN TEKNEYİ ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Marmara denizindeki kurtarma operasyonunun altından film gibi hikaye çıktı- 3 gün denizde mahsur kaldığını söyleyen kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı.

(teknesi çalışan kişi ile röportajla) MARMARA'DA MAHSUR KALAN KİŞİNİN TEKNEYİ ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI.
20.08.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:24

Marmara denizindeki kurtarma operasyonunun altından film gibi hikaye çıktı

- 3 gün denizde mahsur kaldığını söyleyen kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Tekne sahibi, haberi izleyince gerçek ortaya çıktı. Tekne sahibi, "Kürekli sandalı almak da cesaret işi. O sandalla geri dönmek çok zordur çünkü" dedi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA- MARMARA açıklarında kurtarılan kişinin çaldığı teknenin sahibi,  "Sandalım bulundu diye sevindim ama sandalı bırakmışlar nerde olduğu belli değil" dedi

14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan Algam denizde yardım isteyen birini fark etti. Tekneye yaklaşan kaptan Algam ve ekibi telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren Hasan B.'yi gemiye alarak, kurtardı. Haberleri izleyen Hamza Coşkun teknesinin çalındığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, şüpheliyi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı. Şüpheli ifadesinde tekneyi arkadaşının çaldığını ve mahsur kalınca arkadaşının yüzerek kaçtığını öne sürdü. Almanya'da cinayet suçundan hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O SANDALLA GERİ DÖNMEK ÇOK ZORDUR ÇÜNKÜ"

Tekne sahibi Hamza Coşkun olayla ilgili konuştu. Coşkun, "Benim Çarşamba günü sandalımın çalındığından haberi oldu. Deniz polisine giderek şikayetçi oldum. Daha sonra olayları televizyonda gördüm. Yenikapı'ya gittim ben de. Adamı aldıklarını ama sandalı bıraktıklarını söyledi. Deniz polisi de bu şahsın hırsız olduğunu anladı ve peşine düştüler" dedi.

Coşkun, "Haberlerde arkadaşlarım görüp bana mesaj attılar. Ben de sandalım bulundu diye sevindim ama sandalı bırakmışlar nerde olduğu belli değil. Benim arkadaşım görmüş, kimse yokmuş yanında. Tekneden 3 tane oltam vardı kilitliyordum. Kürekler zincirliydi onları da kırmış. Kilimim vardı hatta onu üzerine örttüğünü söylemiş. Ben de şaşırdım zaten bu olaya. Kaçmak için mi aldı bilmiyorum. Kürekli sandalı almak da cesaret işi. O sandalla geri dönmek çok zordur çünkü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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