Teknenin battığını gören balıkçı konuştu
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Teknenin battığını gören balıkçı konuştu

11.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:11
Teknenin battığını gören balıkçı konuştu

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı teknesinin battığını gören balıkçı olay anını anlattı.

Balıkçı Mehmet Can Mendi, saat 05.50'de 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığını teknenin alabora olduğunu görünce Sahil Güvenliğe olayı haber verdiğini söyledi. Kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenlerinin bulunduğunu teknenin battığı anları anlatan Mendi, "Sabaha karşı balık avlarken gördük yardıma koştuk tekne ters dönmüştü. Balıkçıları bulamadık. Yunan gemisi gidiyordu onu durduk. Çok üzüldük daha önce böyle bir olay olmadı" dedi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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