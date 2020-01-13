Teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenler yakınlarının uyarısını dinlememiş

13.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:52

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 Suriyelinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çeşme'den önceki akşam Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 11 kişinin yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Otopsi işlemleri tamamlanırken ilk bulgulara göre, teknedekilerin hipotermi nedeniyle öldükleri anlaşıldı.

Cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Bu arada, ölenlerin yaklaşık 9 yıl önce Suriye'nin Haseki kentinden Türkiye'ye sığındıkları ve İzmir'in Menderes ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde yaşadıkları öğrenildi.

Suriyeli İbrahim Gazi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşini, kızını ve iki torununu kaybettiğini söyledi.

Akrabalarını yurt dışına gitmemeleri konusunda ikna edemediklerini belirten Gazi, "Daha iyi bir yaşam için yola çıktılar ama şimdi perişan haldeyiz. 'Yapmayın' dememize rağmen bizi dinlemediler." diye konuştu.

Olay

Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA