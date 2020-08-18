Teknenin batması sonucu kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Teknenin batması sonucu kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin alabora olması kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından yeniden başladı.

18.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:19

İzmir'in Foça ilçesinde teknenin alabora olması kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'un bulunması için arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından yeniden başladı.

İzmir Deniz Polisi Kurbağa Adamları, kazanın yaşandığı Hayırsız Ada ve akıntı yönündeki bölgede su altı aramaları gerçekleştiriyor.

Malzeme bakım ve onarımı için bir günlük aranın ardından yeniden başlatılan çalışmaların görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle güçlükle ilerlediği öğrenildi.

Olay

Hayırsız Ada açıklarında 2 Ağustos'ta 5 metrelik teknenin alabora olması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, kaptan ve 4 kişi kurtarılmış, kaybolan Sarp Göksoy için arama çalışması başlatılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir İtfaiyesine bağlı 30 kişilik ekip arama çalışmasına katılmıştı.

Gözaltına alınan kaptan Adem D. tutuklanmıştı.

Teknenin batması sonucu kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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