Teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor
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Teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor

İzmir'in Foça ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

03.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:56

İzmir'in Foça ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

"5 metrelik bir tekneye 10 kişi binmişler"

Olay yerine ulaşan ve ilk cesedi sudan çıkaran Boueno Su Sporları İşletme Sahibi Ferhat Yılmaz, AA muhabirine olayı anlattı.

Dün jet ski ile denize açıldığı esnada denizden birinin kendisine el salladığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hemen yardıma gittim. 2 kişi teknenin üzerindeydi. Suda insanların olduğunu gördüm. Cesetlerden birini ben çıkardım. Suyun altından çıkarıp kenara getirdim. Ölmüştü kurtaramadık. Arkadaşlarımız hala kayıp olan 1 kişiyi arıyorlar. Kaza da yaklaşık 5 metrelik bir tekneye 10 kişi binmişler. Akşam da hava biraz sertti. Kaza kaçınılmaz gibi bir şey oldu. Benden önce olay yerine ulaşanlar vardı ben daha sonra fark ettim hemen hızla olay yerine gittim."

Yılmaz, olay yerine ulaştığında 4 kişinin de öldüğünü gördüğünü, teknenin de tamamen battığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, teknenin kaptanlığını yapan Adem D'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı, teknenin gerçek sahibinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor

Kaynak: AA

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