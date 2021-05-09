Teknelerine yakıt almak için Yunan Adaları'na yanaşmak isteyen Türklere izin verilmediği iddiası
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Teknelerine yakıt almak için Yunan Adaları'na yanaşmak isteyen Türklere izin verilmediği iddiası

Teknelerine yakıt almak için Yunan Adaları'na yanaşmak isteyen Türklere izin verilmediği iddiası
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Hırvatistan'dan satın aldıkları yelkenli tekneye yakıt almak amacıyla Yunan Adaları'na yanaşmak isteyen ancak Türk kara sularına itildikleri iddia edilen 5 kişi Datça Limanı'na sığındı.

Hırvatistan'dan satın aldıkları yelkenli tekneye yakıt almak amacıyla Yunan Adaları'na yanaşmak isteyen ancak Türk kara sularına itildikleri iddia edilen 5 kişi Datça Limanı'na sığındı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye ilçesindeki Göcek Limanı'na seyir eden Amerikan Bayraklı "Buse" isimli yelkenli teknenin yakıtının azalması üzerine, yakıt ve yiyecek almak isteyen kişiler Yunanistan'a ait adalara giriş yapmak istedi.

Teknenin, Yunan unsurlarınca limana kabul edilmediği ve Türk kara sularına itildiği öne sürüldü. Teknedekilerin yardım istemesi üzerine tekne, TCSG 26 Sahil Güvenlik Komutanlığınca Datça Limanı'na getirildi.

"Yaklaşık 12 saat takip ve tacize maruz kaldık"

Teknede bulunan Burak Geçtan, AA muhabirine, Fethiye'ye gitmek üzere 5 kişi 2 Mayıs'ta yola çıktıklarını söyledi.

Yunan Adaları'na geldiklerinde Yunanistan sahil güvenliğinin tekneye yaklaştığını, teknenin bayrağını ve teknede kaç kişinin bulunduğunu sorduklarını anlatan Geçtan, şunları kaydetti:

"Uyruğumuzu sordular, Türk'üz dedik. Pasaport ve tekne evrakını kontrol ettiler. Rutin bir kontrol zannettik, 40 dakika bizi beklettikten sonra evraklarımızı geri verdiler. 'Derhal burayı terk edin.' dediler. Biz de rotamızda ilerliyoruz. Yakıtımız azaldı ve yiyecek temin etmek istiyoruz dedik. 'Hayır hemen Yunan kara sularımızdan çıkın.' dediler. Tamam dedik ama peşimize takıldıklarını fark ettik. Uzaktan ara ara yakınlaşarak bizi yaklaşık 10-12 saat boyunca takip ettiler. Teknemiz yelkenli olduğu için şanslıydık. Ara ara yelkenleri kullanarak seyrettik. Keforanya bölgesine geldiğimizde daha büyük bir teknenin geldiğini fark ettik. Oradaki askerler silahlıydı. Komutanları yine aynı soruları sordu. Biz de rotamız belli sadece yakıt ve yiyecek temini etmek istiyoruz dedik. 'Hayır. Derhal kara sularımızı terk edin.' dedi. Yaklaşık 12 saat takip ve tacize maruz kaldık. Kesinlikle yakıt almak için de olsa adalara çıkarılmadık. Girit'i geçip Rodos'a geldik. Hava şartları çok kötüydü. Rotamızın dışında olan Datça Limanı'na sığınmak zorunda kaldık. Burada yakıtımızı yiyeceğimizi aldık. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Göcek Limanı'na gideceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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