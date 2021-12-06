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Teknelerin üzerine düşen paramotor pilotunun cenazesi adli tıptan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Teknelerin üzerine düşen paramotor pilotunun cenazesi adli tıptan alındı

Büyükçekmece'de, kıyıdaki teknelerin üzerine düşen Paramotor Pilotu Mutlu Kazım Özaslan hayatını kaybetmişti.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de, kıyıdaki teknelerin üzerine düşen Paramotor Pilotu Mutlu Kazım Özaslan hayatını kaybetmişti. Özaslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.

Mutlu Kazım Özaslan'ın Büyükçekmece Sahili'nde kullandığı paramotor ile sahil kesiminde bilinmeyen nedenle irtifa kaybederek, kıyıdaki teknelerin üzerine düşmüş ve yaralanmıştı. Yaralı Pilot Özaslan, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Özaslan'ın cenazesi, bugün Alibeyköy Mezarlığı'na defnedilecek. - İSTANBUL

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