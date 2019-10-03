Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu
Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi.
03.10.2019 20:31
Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com