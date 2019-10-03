Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu

03.10.2019 20:31

Kolombiya'da tekneleri batan uyuşturucu kaçakçıları, köpek balıklarıyla ünlü Pasifik'te saatlerce hayatta kalmayı başardı.



Sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üç kişinin kokain balyalarına sarılarak yaklaşık 7 saat boyunca su yüzeyinde kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle