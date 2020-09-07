Tekneleri arıza yapınca faciadan dönüldü, 194 düzensiz göçmen sahile çıktı
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Tekneleri arıza yapınca faciadan dönüldü, 194 düzensiz göçmen sahile çıktı

Tekneleri arıza yapınca faciadan dönüldü, 194 düzensiz göçmen sahile çıktı 2 Türk vatandaşı kaptan gözaltına alındı.

07.09.2020 17:24 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:41

Tekneleri arıza yapınca faciadan dönüldü, 194 düzensiz göçmen sahile çıktı

2 Türk vatandaşı kaptan gözaltına alındı.

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesinde bindikleri teknen arıza yapması sonucu sahile yanaşan ve içinde 194 düzensiz göçmenin bulunduğu olayla ilgili teknenin kaptanı olduğu belirlenen 2 Türk vatandaşı şüpheli gözaltına alındı.

Gece Kumluca ilçesi Adrasan mahallesinde şüpheli barınağı mevkiine bir teknenin yanaştığı, tekneden inen bazı şahısların ormanlık alana gittikleri bilgisinin alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü, Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ormanlık alanda saklanmaya çalışan ve tekne içerisinde 2 Mısır uyruklu, 4 İran uyruklu, 10 Somali uyruklu, 177 Afganistan uyruklu, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 194 düzensiz göçmen yakalandı.. Ayrıca teknede bulunan 2 Türk vatandaşı şahsın kaptanlık yapmak suretiyle organizatörlüğü yaptıkları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin yapılan mülakatlarında İtalya'ya gitmek üzere söz konusu tekneye Antalya civarında bindiklerini, denizde bir süre gittikten sonra teknenin arıza yaptığı söylenerek sahile yaklaştıkları bilgisine ulaşıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin tamamlanmasına müteakip sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecek. Olayda yakalanan tekneye el konularak Kaptanlık yaptıkları tespit edilen 2 Türk vatandaşı şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü suçundan gözaltına alındı.

Tekneleri arıza yapınca faciadan dönüldü, 194 düzensiz göçmen sahile çıktı

Kaynak: İHA

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