SAMSUN (İHA) – Samsun Alaçam açıklarında denize trol ağı bırakırken dengesini kaybederek tekneden düşen genç denizde kayboldu. Genci arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor.

Olay, saat 11.00 sularında Alaçam açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Baba Muhsin" isimli balıkçı teknesi ile denize açılan Emrah Danacı (23), trol ağı denize bırakıldığı esnada dengesini kaybederek denize düştü ve gözden kayboldu. Kaybolan genci bulmak için arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik helikopteri havadan arama çalışmalarına destek verirken, bölgedeki balıkçı tekneleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Emrah Danacı'nın yakınları ise Yakakent Limanı'nda bekliyor. - SAMSUN