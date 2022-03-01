Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti - Haberler

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Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında özel bir teknede rahatsızlanan vatandaşın yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Olay, 28 Şubat saat 01.10 sıralarında meydana geldi. Aliağa ilçesi açıklarında bulunan özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler özel teknede bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, 28 Şubat, Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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