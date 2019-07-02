Teknede mahsur kalanların imdadına Sahil Güvenlik yetişti
Dalaman açıklarında, teknelerinin motorunun bozulması nedeniyle denizde mahsur kalan 12 kişinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Dalaman açıklarında, teknelerinin motorunun bozulması nedeniyle denizde mahsur kalan 12 kişinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
ABD bayraklı "Charlie" isimli teknenin, Dalaman'dan yaklaşık 10 deniz mili açıkta makine arızası nedeniyle sürüklenmesi üzerine, mürettebatı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım talebinde bulundu.
Sahil Güvenlik ekipleri, tekneyle irtibat kurarak, bulundukları noktaya ulaştı.
Ekipler, 12 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alırken, arıza yapan tekneyi de yedekleyerek, Fethiye Limanı'na götürdü.
Kaynak: AA
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