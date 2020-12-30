Teknede eğlence yapan 41 kişiye 129 bin lira ceza
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Teknede eğlence yapan 41 kişiye 129 bin lira ceza

30.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:46
Teknede eğlence yapan 41 kişiye 129 bin lira ceza

İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te kiralık bir teknede eğlence yapan 41 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 129 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç'te kiralık bir teknede eğlence yapan 41 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 129 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 önlemleri çerçevesinde, Balat'taki tekne barınağında kiralık bir teknenin umuma açık eğlence yeri olarak kullanılmasını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekipler, dün Balat kıyılarındaki demirli bir tekneye baskın düzenledi.

Yapılan incelemede teknede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı, fiziki mesafe kuralının ihlal edildiği ve maske takılmadığı görüldü.

Teknede bulunan 41 kişiye toplam 129 bin 150 lira ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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