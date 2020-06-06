Teknede alkol komasına giren şahıs hayatını kaybetti Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan bir kişinin alkol komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan bir kişinin alkol komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Pendik Marina'da sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekneyle denize açılan 4 arkadaş, alkol almaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte içki içen şahıslardan biri, bir anda fenalaştı. Sağlık ekiplerine durumu bildiren arkadaşları, tekneyle marinaya geri döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkol alan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Komaya girdiği öğrenilen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, arkadaşları da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA