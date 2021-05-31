Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
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Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı

Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen tekne ve sandalda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bakım için boş araziye getirilen tekne ve sandalda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olaydan yaklaşık 7 saat sonra teknede yeniden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını tekrar söndürürken,  olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında, Darıca Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak'ta bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandalda çıktı. Yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tekne ve sandal kullanılamaz hale geldi.

Saat 00.30 sıralarında, teknede bilinmeyen bir nedenle yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı
Teknede, 7 saat sonra yeniden yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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