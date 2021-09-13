Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı (2) - Haberler
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Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı (2)

'PASAPORTUMUZ VAR GEZMEYE GELDİK'Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir teknede yakalanan İran uyruklu 13 kaçak göçmen, balıkçı barınağında bağlı olan tekneden tek tek çıkarılırken, aralarından Türkçe bilen biri, jandarmanın, "Hepsinin pasaportu var mı?" sorusuna "Var, var" diye cevap verdi.

'PASAPORTUMUZ VAR GEZMEYE GELDİK'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir teknede yakalanan İran uyruklu 13 kaçak göçmen, balıkçı barınağında bağlı olan tekneden tek tek çıkarılırken, aralarından Türkçe bilen biri, jandarmanın, "Hepsinin pasaportu var mı?" sorusuna "Var, var" diye cevap verdi. Pasaportların nerede olduğunu soran görevliye, "(Sahil Güvenlik teknesini kastederek) Polis teknesinde aldılar" diyen kişi, neden geldiniz sorusuna ise "Gezmeye geldik" yanıtını verdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),


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