Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Haberler | Güncel
Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir teknede, İran uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bir teknede, İran uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.  Organizatörlük yaptığı belirlenen aynı ülke vatandaşı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, müşterek yapılan operasyonda, Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında bir tekneye baskın düzenlendi. Teknede İran uyruklu 10 erkek, 2 kadın ve 1 çocuk olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilip alınan talimat doğrultusunda, organizatörlük yaptıkları tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı

Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Levent Yenigün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Teknede 13 İranlı kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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