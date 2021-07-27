Teknecilere bayram bereketi
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Teknecilere bayram bereketi

Teknecilere bayram bereketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde 5 milyona yakın yerli turist ağırlayan Muğla'da turizmciler ve esnaf yaşanan yoğunluktan memnun.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde 5 milyona yakın yerli turist ağırlayan Muğla'da turizmciler ve esnaf yaşanan yoğunluktan memnun.

Günübirlik tatilcilerin önemli merkezlerinden Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nden Gökova Körfezi içinde yer alan Sedir Adası'na tekne turu düzenleyen tekneciler 9 günlük bayram tatilini yoğun bir şekilde geçirdiklerini açıkladılar.

Akyaka Mahallesi'nden Sedir Adası'na tekne turu düzenleyen Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, günlük 5 bin kişinin Sedir Adası turuna çıktığını açıkladı. Sabah Akyaka çıkışlı tekne turunda Ziraatçılar koyu, Gelibolu Su Altı Mağarası, İncekum, Lacivert koy, Kandilli koyu ve Sedir Adası turu yapıyor.

"İyi bir bayram tatili sezonu geçirdik"

Bayram süresince teknelerin tamamının pandemi kurulları çerçevesinde yüzde 100 doluluk ile çalıştığını açıklayan Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, "Akyaka 9 günlük bayram tatili esnasında pandemi kuralları dahilinde iyi bir sezon geçirdi. Bütün tekneler ful dolu çalıştılar. Akyaka'ya ilgi yoğundu. Sabah limandan 10.00-10.30 gibi çıkıyoruz. Sırasıyla Ziraatçılar Koyu, Gelibolu su altı mağarası, İncekum, Lacivert koy, Sedir Adası ve Kandilli koyunu müşterileri gezdirerek akşam saatlerinde tekrar Akyaka'ya getiriyoruz" dedi.

Günlük 5 bin kişi taşındı

Kooperatif Başkanı Mehmet Gümüş, sadece Akyaka'dan tur tekneleri ile günlük 5 bin kişinin tura çıktığını belirterek, "Biz kooperatif olarak günlük en az 4 bin 500 kişi taşıyoruz. Bizim dışımızda yataklı yatlar ile de Sedir Adası'na gelenler var. Çamlı Mahallesi'nden, Gelibolu'dan gelenler var" dedi.

"Çöplerini toplasınlar"

Tatilcilerin sahil ve koylarda tatillerini yaparken çöplerini de bırakmamalarını isteyen Gümüş, "Bizler turizm sektörü temsilcileri olarak tatil için gelen vatandaşlardan isteğimiz çöplerini toplamaları. Gelişigüzel çöplerini bırakıyorlar. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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