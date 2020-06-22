Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi
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Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi

DENİZLİ'de, 40 tonluk balıkçı teknesi yüklü TIR, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçemeyince, trafiğin aksamasına neden oldu.

Tekne yüklü TIR, alt geçitten geçemedi
22.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:45
DENİZLİ'de, 40 tonluk balıkçı teknesi yüklü TIR, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçemeyince, trafiğin aksamasına neden oldu. Geri manevra ile yan yola çıkması sağlanan TIR'a, Denizli çıkışına kadar trafik polisleri eskortluk yaptı. Sürücüye bin 352 TL ceza kesildi.

Hüseyin Dinçer, Antalya'dan 07 ZM 233 plakalı TIR'ına yüklediği 40 tonluk balıkçı teknesini, İzmir'e götürmek üzere yola çıktı. Saat 13.00 sıralarında Denizli'ye ulaşan Dinçer, Fatih Köprülü Kavşağı alt geçidinden geçmek istedi. Ancak 4.80 metre yüksekliğindeki TIR, alt geçitten geçemedi. Uzun araç kuyruğu oluşan alt geçide gelen trafik polisleri, trafik akışını yan yollardan sağladı. TIR,  geri manevra yaptırılarak alt geçitten çıkardıldı. Yan yola giren TIR, polis eskortu eşliğinde Denizli sınırına kadar götürüldü. Sürücü Dinçer'e ise bin 352 TL ceza kesildi.  


- Denizli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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