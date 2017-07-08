HAYATİ AKÇAY - Ordulu 70 yaşındaki Şinasi Öndeş, babasından öğrendiği ahşap tekne yapımını yarım asırdır sürdürüyor.



Tekne ustası Şinasi Öndeş, Perşembe ilçesi Mersin köyündeki balıkçı barınağında bulunan atölyesinde çalışıyor. Öndeş, sipariş üzerine, tek başına 4 ila 12 metrelik tekneler yapıyor.



Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşından beri tekne inşa ederek kazandığı parayla geçimini sağladığını söyledi.



Baba mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü dile getiren Öndeş, "Bazı sağlık sorunlarım var. Buna rağmen sağlığım el verdiği müddetçe işi bırakmayı düşünmüyorum. Babamdan devraldığım mesleğimi ömrüm yettiğince sürdüreceğim." dedi.



Şimdiye kadar yaklaşık 150 tekne inşa ettiğini anlatan Öndeş, "Aldığım tüm siparişleri, titizlikle çalışıp sahiplerine teslim ettim. Siparişleri söz verdiğim sürede yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yaz da yoğun geçiyor." diye konuştu.



Öndeş, teknelerin yapım süresinin, uzunluklarına göre 2 ile 5 ay arasında değiştiğini belirtti.



Günde ortalama 8-9 saat çalıştığını ifade eden Öndeş, tekne yapımında suya dayanıklı kestane ve dut ağacı kullandığını bildirdi.



Balıkçıların yanı sıra hobi amaçlı avcılık yapmak ya da denizde dolaşmak isteyenlerin tekne yaptırdığını kaydeden Öndeş, meslekte usta sıkıntısı yaşandığını, gençlerin bu işi pek tercih etmediğini söyledi.



Mesleğin yaşatılması için elinden geleni yaptığını belirten Öndeş, yıllar içinde yetiştirdiği 10'a yakın ustanın da mesleği bıraktığını dile getirdi.