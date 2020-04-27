Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiyem' çağrısı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nce küresel salgın ilan edilen karanovirüsle ilgili Manavgat'ta su sporları işletmeci ve çalışanları, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının gözetiminde denize açılan su sporları çalışanları, paraşütle Manavgat sahillerinde Türk bayrağı ve 'Evde kal Türkiyem' mesajının yazılı olduğu pankart açtı.

Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, dünyanın ve Türkiye'nin Covid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Bu süreçte en zor durumda kalan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız. En az 5 aydır bugünleri, sezonun açılmasını bekleyen turizmcilerimiz. Zor durumdaki turizm çalışanlarımıza bir nebze katkı olsun diye Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.Ülke olarak mücadele ederek bu salgının üstesinden gelineceğini söyleyen Şahin, "Bu salgının çok hızlı sona ermesi için uzmanların söylediği gibi evde kalmanın, insanlarla ilişkileri azaltmanın önemi çok büyük. Bu nedenle, 'Evde kal Türkiye' diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA