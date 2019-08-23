Tekne turunda rahatsızlanan 2 turiste yardım

23.08.2019 09:49

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Göcek Koyu'nda meydana gelen iki ayrı olayda, tekne turunda rahatsızlanan 1'i yabancı uyruklu 2 tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlk olay Göcek Adası Koyu'nda, dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 'Kardeşler' isimli gezi teknesiyle tura çıktığı öğrenilen Bahreyn uyruklu 56 yaşındaki Dhafer Ali Rashed Ali Almascati, Göcek adası sahilinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Teknede bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalede bulunulan Bahreynli turistin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine, 112 Acil Servis ekibi çağrıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bir botla olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen Almascati, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İkinci olay aynı gün saat 20.00 sıralarında, Göcek'in Hamam Koyu'nda yaşandı. 'Sempatik' isimli ticari bir yatta bir kadının epilepsi krizi geçirdiğine ilişkin ihbar üzerine, 112 sağlık görevlileri, Sahil Güvenlik botuyla olay yerine sevk edildi. Epilepsi krizi geçirdiği tespit edilen 52 yaşındaki Canan Ö., deniz ortasında yapılan ilk müdahalenin ardından, Göcek Limanı'na götürüldü. Canan Ö., ambulansla, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA