Tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde depoların kilitlerini kırarak tekne motoru çalan 5 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, depo ve eklentilerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 2 tekne motoru da ele geçirilip, tutanakla sahiplerine teslim edildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı depoda kilitlerin kırılarak tekne hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma üzerine dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda S.S., C.E.U., M.B., B.H. ve O.A. çaldıkları iki tekne motoru ile yakalandı. Çalınan tekne motorları sahiplerine iade edildi. Hırsızlık şüphelisi 5 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN