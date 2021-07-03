Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus kurtarılamadı
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Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus kurtarılamadı

Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Belcekız plajında tur teknesinin batması sonrası yaralanan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Belcekız plajında tur teknesinin batması sonrası yaralanan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz Belcekız plajı açıklarında henüz batış nedeni belirlenemeyen ve içinde 35 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu günübirlik tur teknesinde 3 kişi yaralanmıştı. Teknede bulunanlardan birçoğu kendi imkanları ile sahile çıkmıştı. Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ailesiyle Fransa'dan ilçede tatile geldiği, ailenin iki çocuğundan biri olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza sonrası Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, teknenin ön tarafında bir kırılma olduğunu ve teknenin kırılma sonrası su alarak battığını açıkladı. Tekne kazasında yaşamını yitiren 2 yaşındaki Yunus Emre Fırat'ın ailesi ile birlikte Fransa'dan Fethiye'ye tatile geldikleri öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Tekne kazasında yaralanan 2 yaşındaki Yunus kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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