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Tekne karaya oturdu, göçmen kaçakçısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tekne karaya oturdu, göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında karaya oturan özel tekne içinde 5 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında karaya oturan özel tekne içinde 5 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında özel bir teknenin karaya oturduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından özel tekne içerisindeki 5 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Bekir Tosun - Murat Yalçın/İHA)

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