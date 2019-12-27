Tekne faciasıyla ilgili 2 kişi yakalandı
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Tekne faciasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

Van Gölü'nde dün 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

27.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:22
Tekne faciasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

'nde dün 7 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, 'in ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan kıyıya yakın bir bölgede, kaçak göçmenleri taşıyan tekne alabora olmuş ve 7 kişi hayatını kaybederken 64 kişi ise kurtarılmıştı. Cumhuriyet başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin sorguları devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA
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