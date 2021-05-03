Tekne faciasının şüphelilerine tahliye

Tekne faciasının şüphelilerine tahliye Tekne kaptanı Medeni Akbaş dışında herkes tahliye edildi Van Gölü'nde 28 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 12 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, tekne kaptanı Medeni Akbaş dışındaki diğer...