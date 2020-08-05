Tekne faciasında ölenlere son veda (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekne faciasında ölenlere son veda (2)

TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN SARP'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORİzmir'in Foça ilçesinde Kurban Bayramı'nın üçüncü günü alabora olup batan 'Egem' isimli tekneden denize düşerek kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor.

Tekne faciasında ölenlere son veda (2)
05.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:42

TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN SARP'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Foça ilçesinde Kurban Bayramı'nın üçüncü günü alabora olup batan 'Egem' isimli tekneden denize düşerek kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeyi, gece-gündüz 2 botla taramayı sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, su altında arama çalışması yapıyor.  

Arama çalışmaları teknenin alabora olup battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini de kapsayan 4 kilometrekarelik alan ile çevre plajlar ve sahillerde gerçekleştiriliyor.Sualtı aramalarının 35 metreye varan derinlikte gerçekleştiği öğrenilirken, tüm çabalara rağmen Sarp'ın izine henüz ulaşılamadı.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Magazin
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Şiddete uğrayan kadın 'pizza siparişi' bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Barış Arduç Cate Blanchett İbrahim Tatlıses
Spor Beto Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Maicon Pereria Roque
Daha Fazla Çocuk Liman Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Tekne faciasında ölenlere son veda (2) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 18:07:54. #1.14#
title