Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi
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Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildiİZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy, arama çalışmalarının 14'üncü gününde bunamadı.

16.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:57

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy, arama çalışmalarının 14'üncü gününde bunamadı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi satıh tarama ve dalgıç ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalara 18 Ağustos Salı günü tekrar başlanmak üzere ara verildi.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kaybolan Sarp Göksoy için de arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede, geniş bir alanda arama-kurtarma çalışmalarını 24 saattir aralıksız sürdürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ile Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama çalışması yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.

SU ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE ARANIYOR

Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanılıyor. Dalgıçlar 35 metre derinliğe kadar inerken, su altı görüntüleme sistemleri ile daha derin suların kontrol edilmesi sağlanıyor. Atatürk Adası, Orak Adası, Metelik Adası kıyıları ile çevredeki plajlar ve sahiller de ekipler tarafından belirli aralıklarla dolaşılarak tarama çalışmaları da yapılıyor. Çalışmalara zaman zaman trol tekneleri de destek veriyor.

Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamadı. Dün yapılan çalışmaların ardından ekiplere arama kurtarma faaliyetine ara verdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yoğunluğu, İtfaiye dalgıç ekibinin bir başka kayıp vakasındaki çalışması, Deniz Polisi dalgıç ekibinin ise araç ve teçhize bakımları için arama çalışmalarına nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği bildirildi. İki günlük aranın ardından arama kurtarma faaliyetlerine 18 Ağustos Salı günü tekrar başlanmak üzere ara verildiği bildirildi.

Tekne faciasında kaybolan Sarp'ı arama çalışmalarına ara verildi

Kaynak: DHA

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