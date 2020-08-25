Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu

Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'un cansız bedeni 23 gün sonra bulundu.

25.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:45

Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'un cansız bedeni 23 gün sonra bulundu.

Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, Çınar Ege Göksoy (9), Şennur Avcı (41), Elif Naz Özarmağan ve Şermin Özarmağan olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sırasında 8 yaşındaki Sarp Göksoy ise kayboldu.

2 Ağustos'tan bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Dalgıç ekipleri, 23 gündür Sarp Göksoy'u arıyordu. Minik Sarp'ın cansız bedeni, 2 gün önce kayıp teknenin bulunduğu Hayırsız Ada yakınlarında bulundu.

Saat 16.00 sıralarında bulunan Sarp'ın cansız bedeninin kıyıya çıkartıldığı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak
Son Dakika: Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Görenler gözlerine inanamadı! Başıboş at, saatlerce şehrin göbeğinde dolaştı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Caner Erkin Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Tekne faciasında kaybolan minik Sarp'ın cansız bedeni bulundu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 17:52:04. #1.14#
title