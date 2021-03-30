KOCAELİ Tekne faciasında 15 yıla kadar hapis istendi

Tekne faciasında 15 yıla kadar hapis istendiİZMİT Körfezi açıklarında 4 yıl önce LPG tankerine yanaşan teknenin yanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı olayla ilgili görülen davada savcı mütalaasını açıklayarak, tekne kaptanı ve çalışanları için 2 yıldan 15 yıla kadar...

Tekne faciasında 15 yıla kadar hapis istendi

İZMİT Körfezi açıklarında 4 yıl önce LPG tankerine yanaşan teknenin yanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı olayla ilgili görülen davada savcı mütalaasını açıklayarak, tekne kaptanı ve çalışanları için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Olay, 29 Nisan 2017 günü İzmit Körfezi açıklarında meydana geldi. Limana gaz boşaltımını tamamlayan LPG tankerine gemideki tankların temizliğini yapacak işçileri taşıyan Serdar-2 isimli tekne yanmaya başladı. Olayda teknede bulunan işçi Nail Demirci yaşamını yitirirken, 10 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 13'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Suat İspirli ve avukatlar katıldı. Dosyadaki tüm belge ve delillerin toplanmış olduğunun anlaşılması üzere Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Serdar-2 botunun kaptanı Suat İspirli ve bot çalışanları Erdinç Gülen, Cihat Turgut ve Kemal Ham'ın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarına, LPG tankeri 1. kaptanı Murat P., 2. kaptanı Yavuz P. ve tanker çalışanı Yüksel H.?nin ise beraatlerine karar verilmesini istedi.

SANIK: SUÇUMU BİLMEK İSTİYORUM

Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıklamasının ardından söz verilen Suat İspirli, "Ben olaydaki suçumu ve kusur durumumu bilmek istiyorum. Bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum. Bilirkişi raporları yetersiz. Bu işin asıl sorumlusu LPG tankerinin sahibi olan firmadır. Olayın mağduru benim. Ben işimi kaybettim, ekonomik sıkıntı yaşıyorum. 4 yıldır bu olayın acısını çekiyorum. Mahkeme tarafından cezalandırılmam halinde acım daha da artacaktır." dedi.

İspirli'nin avukatı ise, "Dosyaya tüm delillerimizi koymamıza, yanma olayının gaz boşaltımından kaynaklandığını belirtmemize ve dosyadaki diğer delillerin de bu yönde olmasına rağmen bilirkişi raporlarında bu husus hiç değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bilirkişi raporlarına dayanarak mahkemenizce hüküm tesis edilmesi mümkün değildir. Biz son duruşmadan sonra Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na delillerin karartıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Bu dosyanın beklenilmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Diğer sanık avukatlarının da savunma hazırlamak amacıyla süre taleplerini dikkate alan mahkeme heyeti, avukatların yeniden bilirkişi raporu aldırılması ve Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen delillerin karartılmasına ilişkin soruşturmanın bekletilmesi yönündeki taleplerini reddetti. Duruşma 13 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı