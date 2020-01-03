Tekne faciası sonrası Van Gölü'nde önlemler artırıldı

03.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:33

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde batan teknede 7 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmesi ve 64'ünün de kurtarılmasının ardından Van ve Bitlis'te jandarma ekipleri Van Gölü genelinde önlemlerini artırdı.

Sorumluluk alanı Van Gölü olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı timi, göl ve çevresinde emniyet ile asayişin sağlanmasında önemli görevler yürütüyor.

3 bin 713 kilometrekare mavi sularda acil yardım ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren 5 kişilik tim, 26 Aralık'ta 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de kurtarıldığı tekne faciasından sonra güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardı.

Radar sistemiyle su yüzeyindeki tüm hareketler kontrol ediliyor

Bitlis'teki ekiplerle koordineli bir şekilde gece gündüz devriye görevi yürüten ekipler, radar sistemiyle su yüzeyindeki, teknolojik cihazlarla da su altındaki tüm hareketleri gözlemliyor.

Göldeki yolcu ve balıkçı teknelerini denetleyerek düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden ekipler, düzensiz göçmenlerin götürülebileceği güzergahları da sürekli kontrol altında tutuyor.

"85 bin civarında düzensiz göçmene işlem yapıldı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl özellikle İran üzerinden çoğunlukla Afganistan uyruklular olmak üzere ciddi bir göçmen akımıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Nisan ayından bu yana 85 bin civarında düzensiz göçmene işlem yapıldığını belirten Bilmez, "45 bin düzensiz göçmen merkez ve ilçelerde, 40 bin göçmen de sınır hattından ülkeye giriş yaparken engellendi. Şu an sınırımızın birinci hattında sınır birliklerimiz devriye gezmekte. Belli güzergahlarda da jandarma, polis ve güvenlik korucularımız görev yapıyor. Ama bu önlemlere rağmen geçişler olabiliyor." dedi.

"Güvenlik önlemleri arttıkça yeni yolları denemeye başladılar"

Güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla insan tacirlerinin farklı güzergahlara başvurduğunu anlatan Bilmez, şöyle devam etti:

"Tedbirleri artırdıkça onlar başka güzergah ve yolları kullanıyor. Dağlık yollarda güvenlik önlemi artınca şimdi de göl üzerinde yolculuk yapmaya başladılar. Bu konuda da güvenlik önlemimizi artırdık. Artık jandarma ekipleri gölde sürekli devriye atacak. Sahil güvenlik tarzı bir yapıya da ihtiyaç var, onu da üst makamlara ileteceğiz. Son olay gösterdi ki bunlar her alanı deneyecekler. Nereye engel olsan yeni bir yol bulmaya çalışacaklar. Onun için çevredeki il ve ilçelerle koordineli bir şekilde güvenlik önlemini artıracağız. Havaların soğumasıyla geçişler azaldı. Önceki günlerde göl üzerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçmeye çalışırken bir tekne battı ve 7 göçmen hayatını kaybetti. Daha önce de dağ yollarından geçmeye çalışan bir minibüs kaza yapmış ve 17 göçmen hayatını kaybetmişti. 17 kişilik bir minibüse 67 kişi bindirilmişti."

İnsan tacirleriyle ilgili cezaların yeteri kadar caydırıcı olmadığına işaret eden Bilmez, aynı suçtan yakalanan şüphelilerin daha sonra serbest bırakılmasının önüne geçmek için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu aktardı.

Bilmez, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 4 bin 500 göçmeni ülkelerine geri gönderdiklerini anlattı.

Sınırda yeni bir proje hayata geçirilecek

Göçmenlerin ölümü göze alarak bu yolculuğa çıktığına dikkati çeken Bilmez, sınır hattındaki dağlık alanda bahardan bu yana yaklaşık 100 göçmenin cesedini bulduklarını dile getirdi.

Sınır hattından girişlerinin engellenmesi için İranlı yetkililerle de bir araya geldiklerini anımsatan Bilmez, şunları kaydetti:

"İran'da bunun engellenmesi için çalışma yapılıyor. İran ile aramızda 295 kilometrelik bir sınır hattımız var. Bu sınır hattımızda modern anlamda fiziki bir sistem bulunmuyor. Şu an İçişleri Bakanlığınca yürütülen bir proje kapsamında İran sınırımızda ilkbaharda termal kameralı ve yaşam alanı olan kuleler inşa edilerek düzensiz göçmenlerin geçişine engel olmaya çalışacağız. Ağrı ve Iğdır sınırında duvar örülünce yoğunluk Van sınırına kaydı."

Kaynak: AA