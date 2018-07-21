MUSTAFA GÜNGÖR - Yasa dışı yollarla Güney Kıbrıs Rum kesimine geçmeye çalışırken tekneleri batan ve Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Suriyeli göçmenler, uzun süre denizde yüzerek hayata tutunduklarını anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında batan tekneden kurtarıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesine getirilen göçmenler, tedavilerinin ardından gönderildikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki kayıt işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı.

Yaşadıkları korku ve kurtuluş hikayelerini AA'ya anlatan göçmenlerden Beşer el Asker, iç savaş nedeniyle Suriye'den göç edip Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğini söyledi.

İnternet ve telefon üzerinden kendilerini Güney Kıbrıs'a götürecek kişilere ulaştığını belirten Asker, bu kişilerle Mersin'de buluşup görüştüklerini kaydetti.

Asker, Kıbrıs için kendilerinden kişi başı 2 bin 500 dolar civarında para istendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye hem de Suriye tarafındaki kişilerle toplamda 2 bin 500 dolara anlaştık. Bizi Kıbrıs'a ulaştıracaklardı. Paranın bir kısmını verdik bir kısmını da ulaştıktan sonra verecektik. 12 metre uzunluğunda bir tekneyle götürdüler. Gece kaçak olarak yola çıktık. Yola çıktığımızda deniz çok dalgalıydı. Dalgalar yüzünden teknenin bir bölümü hasar gördü. O nedenle su almaya başladı. Battıktan sonra çok sayıda kişi boğuldu. Herkes kendini kurtarmak için çalışıyordu. Bizi götürdükleri tekne eskiydi. Çok sayıda kişi öldü. Ölenlerin çoğunluğu Suriyeliydi. Amcamın çocukları ve eşleri de boğuldu. Tekne battıktan sonra 8-9 saat denizde kaldık. Yüzerek hayatta kaldık."