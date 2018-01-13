Tekne Alabora Oldu" İhbarı Ekipleri Alarma Geçirdi

Samsun'da, Karadeniz'de bir teknenin alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

Samsun'da 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, Tekkeköy ilçesi dolgu sahası sahilinden 2 kilometre kadar açıkta bir balıkçı teknesinin alabora olduğu ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, uzun süre sahil boyunca arama yaptı. Ekipler, diğer balıkçılardan da yardım isteyerek, açıkta alabora olan tekne olup olmadığını araştırdı.

Küçük bir sandalla 2 kişinin ağlarını toplamaya gittiği bilgisini alan ekipler, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi.

Yaklaşık 1,5 saat dürbünle gözetleme yaparak balıkçıları arayan ekipler, sandalla açılan balıkçılara telefonla ulaşarak herhangi bir sorunları bulunmadığını öğrendi.

İhbarın asılsız çıkması üzerine çalışmalar sonlandırıldı.